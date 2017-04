O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, advertiu este luns que o Executivo autonómico non se pronunciará mentres non haxa unha petición "oficial" de Ferroglobe en referencia á venda das centrais hidroeléctricas de Ferroatlántica no Xallas, aínda que se reafirmou "nos criterios defendidos desde o principio: manter a actividade industrial e os postos de traballo".

O vicepresidente dá Xunta, Alfonso Rueda, comparece no Consello | Fonte: Europa Press

Así o manifestou despois de que a empresa fixese público o pasado sábado que alcanzara un acordo no ámbito estatal con varios sindicatos para acometer o seu plan de investimento, que inclúe a venda dos activos enerxéticos. No mesmo comunicado no que informaba o acordo, Ferroglobe pedía "dilixencia" á administración nos permisos necesarios para a venda.

Preguntado respecto diso, tras unha rolda de prensa sobre fondos europeos para a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, o vicepresidente subliñou que, antes de pronunciarse, a Xunta quere ver exactamente "que pide a empresa".

"Insisto en que non hai nada oficial. Haberá que esperar a ver o que presenta. A Administración sempre ten que actuar con dilixencia, pero a día de hoxe, despois de falar moito, aínda non se presentou nada. A empresa pide dilixencia con respecto a unha solicitude que non fixo", advertiu.

Así, insistiu en que é a empresa a que terá que dirixirse "oficialmente" á Xunta, paso que aínda non deu. "E como non o fixo, non podemos facer outro pronunciamento. En todo caso, se hai solicitude, seguro que se atenderá aos criterios dos que xa falamos: manter actividade industrial e os empregos", resolveu.