O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, manifestou que non hai "novidade" nos "insultos" que o alcalde de Vigo, Abel Caballero, dirixiu ao presidente galego, Alberto Núñez Feijóo. "Como nos ten acostumados, non nos chama a atención", reflexionou, antes de instar o rexedor a "acatar o que di a Xustiza" e facilitar que a área metropolitana de Vigo "poida arrincar cumprindo a lei e cun transporte metropolitano igual para todos os seus habitantes".

Manifestouno despois de que Caballero insistise o venres en que o auto xudicial que suspende preventivamente a área metropolitana "dá toda a razón" ao goberno olívico porque desliga a constitución do ente e o transporte metropolitano e, por tanto, "dille a Feijóo que é un patético mentireiro".

Rueda interpretou que supón que "case ninguén" verá "normal" que o alcalde e presidente da Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se dirixa "nos termos" empregados ao titular da Xunta, pero insistiu en que os dirixentes autonómicos xa están "acostumados" a que, "cando ten un revés", tente "disimulalo a base de insultos". "Por tanto, ningunha novidade", dixo.

Dito isto, lembrou que o alcalde vigués "fartouse" de instar á Xunta a ir aos tribunais pola situación da área e incidiu en que, en vista do auto, que "non lle dá a razón, senón todo o contrario", debería "rectificar" para "darlle futuro á área" e cumprir "co que dixo de que aceptaría" o pronunciamento da Xustiza "sen recurso".

"Se tenta darlle a volta a un pronunciamento absolutamente contrario ao que el defendía, a conclusión será que a área non terá futuro. Espero que se dea conta de que perdeu na Xustiza, cumpra o seu compromiso de acatar o que di e que a área poida arrincar cumprindo a lei e cun transporte metropolitano igual para todos os habitantes da área", instou.