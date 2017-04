O vicecepresidente da Xunta e presidente do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, interpretou que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, "xa dá por suposto" que o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, "sucederase" a si mesmo, o que ve "un indicativo de como está" a formación nacionalista.

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, comparece tras o consello | Fonte: Europa Press

Rueda aludiu, preguntado respecto diso, á entrevista coa Cadena SER na que Pontón asegurou que "o substituto de Feijóo é Feijóo", en referencia a quen será o candidato popular nas próximas eleccións galegas que tocan no ano 2020.

Segundo Rueda, coa súa afirmación, Pontón "non só dá por suposto quen será o candidato do PP, senón que este volverá gañar as eleccións".

"Parece ser que esa recuperación do BNG non é tanto nin para quen o lidera. Agradézolle moitísimo que crea que a sucesión dun candidato do PP será outro. Moitas grazas. É un indicativo de como cre que en realidade está o BNG a señora Pontón", resolveu.