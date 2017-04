Minoritarios de Popular piden unha investigación sobre supostas filtracións que afectaron á acción

O portavoz da Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) e socio do despacho Cremades & Calvo Sotelo, Ignacio Aragón, pediu ao presidente de Popular, Emilio Saracho, que poña en marcha unha investigación interna para esclarecer se se produciron filtracións de información co obxectivo de facer caer o prezo da acción e beneficiar a investidores baixistas.

Sucursal do Banco Popular | Fonte: Europa Press

Aragón refírese así á noticia de que un grupo de accionistas mexicanos, propietarios dun 4% do capital do banco, preparan unha querela contra a entidade por unha presunta "filtración" de información confidencial que provocaría "importantes caídas na cotización" e beneficiado a investidores con posicións curtas, segundo publicou este luns 'O País'.

"O consello non pode permanecer pasivo ante a gravidade dos feitos que se conteñen na devandita querela, e suxerímoslle que investigue internamente o sucedido", indicou Aragón, que considera que estas presuntas actuacións deben ser trasladadas polo banco á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) e á Fiscalía.

En opinión do representante de Aemec, esta presunta filtración de información "suporía un ataque intolerable ao interese social do banco, que é o interese social de todos os accionistas", así como un delito.

Segundo dixo, no caso de que o banco non poña marcha unha investigación para esclarecer estas actuacións, os accionistas de Popular, apoiados por Aemec, tomarán "a iniciativa de denunciar estes feitos ante a CNMV e buscar un resarcimiento económico nos tribunais".

Tras a quenda de preguntas dos accionistas durante a xunta xeral, Saracho rexeitou a posta en marcha desta investigación ao afirmar que a entidade non ten "constancia" dos feitos, pero sinalou que, se a ten no futuro, o consello actuará en consecuencia.

Pola súa banda, o secretario do consello, Francisco Aparicio, pediu aos accionistas que, se algún ten evidencias sobre estas actuacións, trasládenllas ao consello para iniciar accións xudiciais.

RESPONSABILIDADES POLAS CONTAS DE 2016

Por outra banda, o avogado e accionista do banco Felipe Izquierdo, que tamén interveu na quenda de preguntas, manifestou en declaracións a Europa Press a súa intención de agrupar a accionistas de face á adopción de medidas legais en contra dos membros do consello de administración que aprobaron as contas de 2016.

Segundo informou, o seu obxectivo non é "danar ao banco", senón denunciar ás persoas responsables, polo que non descarta emprender accións nas que se reclame que estas persoas respondan as súas accións co seu patrimonio.

Durante a súa intervención na xunta, o avogado, que tamén dirixe a Plataforma de Afectados por Abengoa, considerou necesario "evitar que quen arruinou a miles de aforradores encima pretenda saír baixo palio", en alusión ao expresidente da entidade, Ángel Ron.

"O pasado luns almorzámonos coa sinistra noticia de que o señor Ron é como o Cid Campeador, pero ao revés. Despois de morto, metaforicamente falando, aínda nos deixou un cadáver de máis de 600 millóns, e deses os analistas estiman que 200 millóns irán a minorar a última ampliación de capital", asegurou.