Delegados de UXT e CC.OO. en Ferroatlántica rachan cos seus sindicatos polo acordo de venda

Os delegados de UXT e CC.OO. do comité de Ferroatlántica en Cee e Dumbría anunciaron que rompen cos seus sindicatos por chegar a acordo de venda en Madrid das centrais da Costa da Morte. En senllos comunicados, os sete delegados de UXT e CC.OO. informan de que abandonan os seus sindicatos por asinar un acordo que tachan de "decepcionante".

Delegados de UXT e CC.OO. de Ferroatlántica que abandonan os seus sindicatos | Fonte: Europa Press

Ferroglobe (fusión de Ferroatlántica e Globe, do Grupo Villar Mir) alcanzou acordo o pasado sábado cos sindicatos UXT, CC.OO., USO e Sindicato Unitario, do que se desmarcan o comité de empresa das centrais de Cee e Dumbría e a CIG.

Neste sentido, os delegados galegos de UXT e CC.OO. en Ferroatlántica remarcan que a súa postura desde o inicio do conflito foi que "nunca" se negociaría unha venda das centrais hidroeléctricas para promover un plan industrial.

Respecto diso, o tres delegados de CC.OO. din sentirse "traizoados" pola central sindical, que abandonan por asinar un acordo que "vai en contra dos intereses dos traballadores da fábrica e da comarca". "Sentímosnos lexitimados a abandonar unha entidade que xa non representa os intereses dos traballadores", sentencian.

Pola súa banda, os catro delegados de UXT aseguran que se marchan deste sindicato porque non se consideran "nin apoiados nin representados por estas siglas". "UXT con este acordo non respectou a nosa postura, non respectou aos afiliados, non respectou aos traballadores da fábrica, non respectou as mobilizacións que levamos feitas, sobre todo a do 10 de marzo, co cal non respectou o sentir dunha comarca", censuran.