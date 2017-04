O portavoz dos populares galegos no Parlamento autonómico, Pedro Puy, asegurou que "dicir que España marxina a Galicia" nos Presupuestos Generales del Estado (PGE) é facer un "exercicio de voluntarismo e posverdade".

O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa ofrecida este luns, Pedro Puy respondeu deste xeito ás críticas da oposición sobre a redución do investimento que as contas estatais prevén para Galicia. Respecto diso, considerou que "cuestionar os orzamentos de España na súa relación a Galicia non é unha realidade que se constate con estudos académicos solventes".

Fronte a iso, destacou que os PGE sitúan a Galicia como a segunda comunidade en investimento per cápita, unicamente superada por Castilla y León, na que, como destacou, "inclúense as obras do AVE a Galicia". Ademais, asegurou que se sitúa á altura de Cantabria e duplica a Cataluña.

"Non se pode falar de que este ano sexa un castigo ou unha discriminación a Galicia, cando somos a quinta comunidade por investimento bruto ou a cuarta se lle engadimos o gasto extrapresupostario", sinalou.

Neste sentido, rexeitou os cualificativos de "castigo, menosprezo ou agravio a Galicia" utilizados pola oposición ao asegurar que "non se corresponden coa realidade". "Tanto dos orzamentos deste ano como dunha análise do investimento do Estado en Galicia podemos concluír que España apoia á Comunidade galega e o seu desenvolvemento tamén en 2017", manifestou.

"Os orzamentos de 2017 superan aos executados o pasado ano, cando houbo unha paralización pola falta de estabilidade política", resolveu.

"ESTABILIDADE"

Na súa intervención, ademais, o portavoz dos populares galegos no Parlamento asegurou que o importante agora é que "haxa estabilidade" e censurou que "os que máis están a criticar os orzamentos" non estean "polo labor de aprobalos".

Por último, preguntado pola petición de En Marea de crear unha comisión de seguimento da execución dos orzamentos na Cámara galega, Puy criticou que a formación que lidera Luís Villares "vaia detrás do presidente da Xunta", quen avanzou que o Goberno galego porá en marcha un órgano para seguir a execución do previsto polo Estado para Galicia.