Dous xendarmes incorpóranse ao dispositivo de seguridade do Camiño xunto a axentes motorizados e cabalaría

A Delegación do Goberno en Galicia e a Xunta presentaron este luns o dispositivo de seguridade que intensificará a vixilancia no Camiño de Santiago en Semana Santa. Este ano incorpora a presenza de dous xendarmes, un na Comunidade galega e outro en Castela-León, que se suman aos axentes motorizados e patrullas de cabalaría.

Dispositivo de seguridade no Camiño de Santiago en Galicia. | Fonte: Europa Press

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, resaltou aos medios que este dispositivo se enmarca na primeira das dúas fases habilitadas dentro do Plan Xacobeo en materia de seguridade.

Respecto diso, fixo fincapé en que "por primeira vez" cóntase nos camiños de Santiago con "presenza de policía francesa" con "un xendarme en Galicia e outro en Burgos". Así, dixo que "se trata de achegar máis a presenza policial aos peregrinos", á vez que resaltou "a seguridade do camiño".

Nesta liña, o delegado do Goberno comentou a importancia deste dispositivo que realiza labores de reforzo da seguridade no Camiño de Santiago. Do mesmo xeito, comunicou que está composto por motoristas da agrupación da Guardia Civil de Tráfico e do Seprona, así como por cinco cabalos do Escuadrón de Cabalaría e axentes da Guardia Civil de Seguridade Cidadá.

Ademais, concretou que un xendarme, desde este luns e ata o luns que vén, traballará conxuntamente co resto de axentes pola seguridade no Camiño en Galicia.

Esta incorporación enmárcase no marco do 'Tratado de Prüm' sobre cooperación transfronteiriza pola que tanto este xendarme en Galicia como outro na comandancia de Burgos traballasen nun dos pasos que máis afluencia de cidadáns franceses rexistra, segundo informou a Delegación do Goberno.

Ademais da presenza de axentes da Guardia Civil, o delegado do Goberno en Galicia sinalou que se comezou unha nova campaña enmarcada dentro do plan de Seguridade Xacobea 2017. Trátase de carteis situados por puntos do Camiño de Santiago que, baixo a lema 'Guardia Civil. Protexemos o Camiño, coidamos do peregrino', no que se lembra cal é o posto deste corpo máis próximo así como o número ao que chamar en caso de requirir de axuda.

Na presentación xunto Santiago Villanueva estiveron presentes o subdelegado do Goberno en Lugo, Ramón Carballo; o coronel xefe da 15 Zona da Guardia Civil (Galicia), Ángel Alonso; a directora das Axencia Galega de Turismo de Galicia, Nava Castro, e o vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Así mesmo tamén asistiron á presentación do dispositivo o xerente da Sociedade Xacobeo de Galicia, Rafael Sánchez Bargela; e o alcalde de Portomarín, Juan Serrano.

CONVENIO

Deste xeito, segundo explica a Delegación do Goberno, través do convenio de colaboración subscrito polo Ministerio do Interior e a Xunta "refórzase a presenza das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado ao longo das rutas, especialmente nos puntos máis vulnerables para a seguridade como son as cruces con rúas e estradas importantes, albergues e lugares de acollida e concentración de peregrinos".

Igualmente, establecéronse servizos para previr e investigar a loita contra a delincuencia nos distintos itinerarios e instalacións do Camiño.

Este acordo establece dúas fases nas que se van a intensificar os servizos de seguridade e atención cidadá en todos os itinerarios que compoñen o Camiño de Santiago. A primeira fase, iniciouse a semana pasada, durará toda a Semana Santa e a semana posterior. A segunda fase realizarase desde o 15 de xuño ao 15 de setembro de cada ano.

Para o cumprimento do convenio a Delegación do Goberno en Galicia é a responsable do reforzo da presenza das Forzas e Corpos de Seguridade á longo das distintas rutas en beneficio tanto das persoas como dos bens do Patrimonio Histórico e Cultural.

Do mesmo xeito establece os servizos de prevención e investigación para a loita contra a delincuencia nestes percorridos, e elabora un Plan de Intelixencia que permite detectar calquera acción que poida perturbar o normal desenvolvemento da peregrinaxe, segundo explica a Delegación do Goberno.

A Axencia Galega de Turismo colabora no cumprimento do convenio dotando de material reflector de seguridade aos peregrinos e de realizar campañas de concienciación entre estes para o emprego da comunicación telemática que informe como están a realizar o Camiño e onde se atopan en cada etapa.

PEREGRINOS

Este convenio é de aplicación nas distintas rutas que compoñen o Camiño de Santiago e que se diferencian entre o do Norte, o Primitivo, o Francés, o Portugués e o Inglés. Todo eles contabilizaron o ano pasado 277.854 peregrinos dos que o 55,29% eran estranxeiros.

Cada ano increméntase a cifra deste fenómeno cultural, histórico e económico, especialmente desde que en 1992 a Unesco recoñeceuno como Patrimonio da Humanidade, segundo conclúe a Delegación do Goberno.

Con todo, o delegado do Goberno en Galicia lembrou que o ano pasado "participaron máis de mil" gardas civís "con máis de 1.500 intervencións" e incidiu en que "o nivel delicuencial é practicamente nulo". Finalmente desexou "un bo camiño" a todos.