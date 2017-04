Bombeiros rescatan dun pozo de xurro a unha vaca que caeu dentro ao romper a reixa que o tapaba en Vimianzo (A Coruña)

Os Bombeiros de Cee rescataron este luns a unha vaca que caeu dentro dun pozo de xurro ao romper as reixas metálicas que tapaban o buraco dese pozo no municipio de Vimianzo (A Coruña).

Segundo informaron os bombeiros, unha dotación formada por dous vehículos e catro bombeiros, xunto con outro tres efectivos noutro vehículo, acudiron ao lugar, onde tiveron que meterse no pozo dous bombeiros con equipos de respiración, debido á toxicidade dos gases, co obxectivo de proceder ao rescate do animal.

Os feitos sucederon sobre as 7,36 horas deste luns nun pozo situado na zona de Reboredo, no municipio coruñés de Vimianzo. Os labores concluíron sobre as 11,00 horas.

De feito, o rescate foi moi laborioso debido a que o animal estaba "moi nervioso", segundo indicaron as mesmas fontes, e á estreiteza do oco de saída, segundo concretaron os bombeiros.

Finalmente, os bombeiros conseguiron rescatar á vaca, "póndolle dúas eslingas rodeando o corpo do animal e despois amarrando con cadeas aos ganchos dun tractor para que o levantou". Posteriormente procederon a limpar a vaca rescatada con auga, en presenza do veterinario, que se encargou de atendela.