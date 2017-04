Podólogos reuniranse cos grupos parlamentarios para solicitar a inclusión da Podoloxía na sanidade galega

A xunta directiva do Colexio de Podólogos de Galicia, representada polo seu presidente, Borja Pérez, e a súa secretaria, Ángeles Fernández, reunirase a partir deste martes cos grupos parlamentarios para transmitirlles a situación actual da Podoloxía en Galicia e solicitar a súa inclusión na sanidade pública galega.

Borja Pérez, presidente do Colexio de Podólogos de Galicia. | Fonte: Europa Press

Segundo avanzou a entidade colexial, ademais pretenden informarlles sobre as xestións que se realizan co Ministerio de Sanidade por parte do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Podólogos.

A primeira reunión celebrarase este martes, día 11, no Parlamento co PSdeG ás 13,30 horas. En próximas datas reunirase con representantes do PPdeG, En Marea e BNG, segundo apuntou a entidade colexial.

Actualmente, os representantes colexiais están a solicitar ao Goberno español a inclusión do podólogo na carteira básica de servizos do Sistema Nacional de Saúde, do mesmo xeito que o Colexio de Podólogos de Galicia, que xa iniciou conversacións coa Consellería de Sanidade hai uns meses.

O presidente do Colexio explicou que o obxecto desta demanda "é garantir o acceso da poboación aos servizos de Podoloxía para mellorar a calidade asistencial e evitar a aparición de complicacións en grupos de risco, como os diabéticos".

"Ademais de supor unha deterioración da saúde do paciente, supón un custo elevado para a sanidade ao acurtarse os tempos de curación coa correspondente diminución das listas de espera e dos gastos farmaceúticos e hospitalarios", segundo expón.

Solicita tamén a elaboración dun documento no que se especifiquen todos os requisitos e esixencias técnicas e hixiénico-sanitarias que deben cumprir os establecementos de podoloxía para conseguir a acreditación de clínica podolóxica.

A xunta directiva do Colexio entregará un dossier a cada grupo parlamentario no que, segundo indica, "demóstrase a importancia que ten o podólogo na sociedade, explicando os argumentos legais e profesionais que xustifican a petición da inclusión do podólogo na sanidade pública".