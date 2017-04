O subdelegado do Goberno en Lugo, Ramón Carballo, ratificou este luns que o atestado policial sobre o crime da moza Tatiana Vázquez "está terminado ao 100%" e o sucedido atópase "á espera de que sexa xulgado" por un xurado popular.

"Cando se fai un ano do asasinato de Tatiana no día de onte (domingo), a día de hoxe o atestado policial está rematado ao 100% e foi remitido ao xulgado", comentou o subdelegado, en declaracións aos medios, con motivo da súa presenza nun acto en Portomarín (Lugo).

"E agora, a non ser que o xulgado pida novas investigacións ou probas, isto queda á espera de que sexa xulgado por un xulgado popular", explicou.

Neste sentido, apuntou que "todo indica" e "así o fai saber o fiscal", segundo matiza, "que vai ser un xuízo por asasinato". "Todas as probas van encamiñadas cara a iso, pero hai que esperar a que se realice o xuízo e teña un veredicto", sentenciou.

Actualmente permanece en prisión provisional un cidadán senegalés polo crime de Tatiana Vázquez sucedido o 9 de abril do ano pasado cando o corpo desta moza de 23 anos apareceu con varias coiteladas no seu coche nun escampado do bario lucense de San Fiz.