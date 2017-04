Os traballadores da limpeza do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol reclaman melloras laborais

O presidente do comité de empresa da compañía Ferrovial no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), Marcos do Río, que ten encomendada as tarefas de limpeza no centro sanitario, denunciou que esta sociedade "utilizou a escusa das crises para despedir, non cubrir vacacións e facer contratos en precario, ademais de non cubrir baixas", polo que reclaman melloras laborais.

Segundo denunciou, desde hai uns meses, "desde febreiro, renovou o contrato, cun millón de euros máis con respecto á anterior adxudicación e que agora pretenden seguir con esas mesmas políticas de represión que tan bo resultado deulles".

Ditas manifestacións realizounas o integrante da CIG durante unha concentración que protagonizaron no mediodía deste luns os traballadores no hall de entrada ao centro sanitario ferrolán. "Agora a crise non pode ser para un só, e se hai máis orzamento, o normal é que se contraten a máis traballadores", segundo apuntou.

Ao mesmo tempo destacou que dun persoal de "125 traballadores no ano 2012" pasaron "a ser agora 105 empregados co mesmo número de metros cadrados" que tiñan.

LESIÓNS

"Temos traballadoras que se lesionaron polo material tan precario que tivemos que utilizar, como carros rotos, que levaron a accidentes laborais, tendo que utilizar a mesma fregona para limpar varias habitacións, con políticas de represión que tanto sufrimos, pasando xa a crise, pero para eles sós", apuntou Marcos do Río.

"Os donos de Ferrovial convertéronse coa crise nos máis ricos, isto ha degenerado en remitir un escrito desde a dirección da compañía no que aseguran que tomarán as decisións oportunas para que me comese esas palabras", manifestou no caso particular do presidente do comité de empresa.