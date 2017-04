Condenada unha parella en Santiago a pagar 270 euros por apropiación indebida de material de construción

A Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, condenou a unha parella a pagar unha multa de 270 euros por unha falta de apropiación indebida de material de construción, así como a indemnizar ao construtor afectado coa mesma cantidade.

A Sala considera que quedou demostrado que os acusados quedaron con material que un construtor deixou nunha leira da súa propiedade, onde comezara a construír unha vivenda tras ser contratado polo matrimonio.

O tribunal, segundo a sentenza recollida por Europa Press, a condena a pagar cada un 270 euros, a razón de 45 días de multa cunha cota diaria de seis euros, e a indemnizar ao construtor na mesma cantidade.

O fallo xudicial considera probado que o matrimonio acusado encargou "de común acordo" co construtor que os denunciou unha vivenda unifamiliar no municipio coruñés de Teo.

O construtor cesou na execución da obra cara a outubro de 2013 e deixou no lugar, ademais de materiais que non se usaron na obra, ferramentas tales como unha formigoneira e unha carretilla, taxadas en 270 euros, e unha caseta de obra que alugara para a mesma.

Nos feitos probados o tribunal considera que ao construtor, cando acudiu a que lle devolvesen os obxectos depositados, negóuselle "a entrada na propiedade polos denunciados".

A Audiencia Provincial considera no seu fallo que "unicamente existe proba consistente e suficiente respecto do apoderamento no que incumbe á formigoneira e á carretilla". Pola contra, sostén que "non cabe estimar suficientemente demostrado o apoderamento das demais ferramentas" que describiu.

VALOR

En canto ao valor que deba atribuírse aos obxectos apropiados, o tribunal indica que "non se conta con outro elemento probatorio que a tasación pericial, realizada por designación xudicial, e que á formigoneira e á carretilla asigna un total de 270 euros".

"Con tales datos estímase producida unha infracción de apropiación indebida respecto de tales elementos, pois aínda que non fora esa a situación nos meses seguintes á ruptura das relacións entre os implicados, posteriormente os acusados decidiron facer seus tales elementos, como se demostra pola súa negativa a devolvelos ao denunciante unha vez que foron requiridos", segundo esgrime o tribunal.

Ademais, concreta que o valor dos bens apropiados non supera os 400 euros, "polo que a cualificación que se reputa adecuada é" a dunha falta de apropiación indebida, polas que se lles condena á pena de 45 días de multa cunha cota diaria de seis euros e ao pago das costas procesuais dun xuízo de faltas. Deste xeito, deberán indemnizar ao denunciante en 270 euros, máis os intereses.

A sentenza non é firme e cabe interpor recurso de casación ante a Sala dentro do cinco días seguintes ao da última notificación desta resolución.