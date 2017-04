Oito detidos por roubos a recadadores de máquinas recreativas en varias provincias, entre elas A Coruña e Lugo

Axentes da Policía Nacional, no marco da 'Operación Perras', detiveron a oito persoas acusadas de 13 roubos con forza cometidos en Málaga, Barcelona, León, Murcia, Valencia, A Coruña e Lugo.

Policía Nacional desarticula un grupo criminal | Fonte: Europa Press

Segundo explicou o Ministerio do Interior, os arrestados formaban parte dun grupo criminal itinerante especializado na comisión de roubos con forza a recadadores de máquinas expendedoras e recreativas.

O grupo estaba perfectamente estruturado e tiña distribuídas entre os seus membros as distintas funcións, informaron nun comunicado. Así, "mentres uns eran os encargados da loxística para os desprazamentos e aloxamentos, outros tiñan a misión de recoller os efectos roubados e trasladalos ata Madrid, outros de dar saída aos obxectos roubados e outros de cometer os roubos".

A rede tamén utilizaba a terceiras persoas que nada tiñan que ver coa organización para alugar os vehículos e vivendas e así evitar a súa identificación.

INICIO DA INVESTIGACIÓN

A investigación iniciouse en xullo de 2016, cando, tras a denuncia dunha das vítimas, detectouse a presenza en Málaga dun grupo de delincuentes especializados en cometer roubos con forza no interior de vehículos comerciais de empresas dedicadas a expender e recadar maquinas recreativas por todo o territorio nacional.

O 'modus operandi' dos autores era seguir aos recadadores en ruta e aproveitaban o momento en que realizaban unha parada para forzar a porta traseira da furgoneta, fracturar a caixa forte e subtraer o diñeiro, tabaco ou outros efectos que transportasen.

45.000 EUROS DE BOTÍN

A partir dese momento os axentes constataron a participación dos membros deste grupo en polo menos trece feitos e a súa especialización á hora de cometer os delitos xa que, segundo fontes policiais, "contaban con coñecementos e elementos que lles permitían anular os peches centralizados dos vehículos, abrir as fechaduras, forzar as caixas fortes instaladas no seu interior e subtraer o diñeiro e efectos que atopaban alí". O botín do subtraído ascendía a 32.353 euros en efectivo e máis de 250 cartóns de tabaco valorado en 13.000 euros.

No mes de decembro de 2016, o líder do grupo e o principal investigado foron identificados e detidos en Málaga cando circulaban nunha furgoneta e no seu interior levaban diñeiro procedente de varios roubos --uno deles cometidos esa mesma noite--, así como ferramentas artesanais específicas para a comisión dos ilícitos.

Posteriormente, foron identificados o resto de membros e as xestións realizadas permitiron a localización e detención en febreiro e marzo doutro cinco integrantes en Madrid, Xetafe e Fuenlabrada.

A investigación foi levada a cabo polo grupo de atracos da Brigada Provincial de Policía Xudicial de Málaga, o grupo de crime organizado da Brigada Provincial de Policía Xudicial de Murcia, o grupo II de delincuencia urbana de Benalmádena (Málaga) e o apoio das unidades de UVAO, Comisaría Usera Villaverde, Comisaría Fuenlabrada e a Comisaría de Xetafe.