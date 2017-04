Elevan as penas a catro sicarios dun avogado especializado en drogas cuxo crime se atribuíu ao fillastro de Oubiña

O Tribunal Supremo elevou as condenas de catro do sete sicarios do avogado Alfonso Díaz Moñux, asasinado o 18 de decembro de 2008 en Madrid, ata 20 anos de prisión ao entender que se considerou "erroneamente" a participación destes acusados no crime.

Na sentenza que se deu a coñecer este luns, a sala do penal do Tribunal Supremo estimou os recursos presentados polos familiares dos letrado --pais, esposa e fillas-- apoiados pola Fiscalía, que alegaban a súa desconformidade coas penas impostas pola Audiencia Provincial de Madrid --que celebrou o xuízo en 2015 con xurado popular--, e confirmadas en xuño de 2016 polo Tribunal Superior de Justiza de Madrid (TSJM), ao sete responsables da morte de Díaz Moñux.

A sala dá a razón á muller e fillas da vítima --representadas polo avogado Manuel Alonso Ferrezuelo-- e afirma que as condenas non se corresponden coa verdadeira participación no crime. Neste sentido, o Tribunal Supremo elevou as penas de cárcere aos acusados Jonny-Alexander Echeverri, Francisco González Álvarez, Ibrahim Arteaga e John Edwards Montoya.

Moñux estaba especializado en casos relacionados co tráfico de drogas e defendía a Zakhar Kalashov, o suposto xefe da mafia ruso-xeorxiana relacionado coa operación 'Avespa'.

AUMENTO DAS PENAS

Segundo explica a sentenza do alto tribunal, da que foi relatora o maxistrado Julián Sánchez Melgar, o primeiro dos acusados está considerado "erroneamente" como conspirador, cando a súa verdadeira participación correspóndese coa autoría do asasinato. Por iso, aumenta a pena de 11 anos de prisión ata os 20 anos.

O mesmo ocorre con González Álvarez que foi cualificado como cómplice e o Supremo entende que foi cooperador necesario, polo que eleva tamén a condena de 12 anos de prisión a 20 anos. Os maxistrados incrementan ademais catro anos as penas de Arteaga e Montoya, aos que lles recaeron seis anos de cárcere, ao considerar que son cómplices do asasinato e non conspiradores.

MANTÉN AS CONDENAS DOUTRO TRES ACUSADOS

O Supremo rexeitou os recursos presentados por González Álvarez e os seus fillos Fernando e Javier González Hernáiz, condenados a 21 anos de cárcere por asasinato alevoso e 24 anos e catros meses polo mesmo delito máis tenencia de armas, respectivamente, e por tanto, mantén as súas condenas. Así mesmo, tampouco se modifica a pena de tres anos e sete meses de prisión por conspiración a José-Alexander Areas, xa que este non presentou ningún recurso.

Segundo os feitos probados da sentenza da Audiencia de Madrid, e ratificada polo TSJM, Díaz Moñux recibiu na noite do 18 de decembro de 2008 dous disparos na cabeza cando entraba co seu vehículo no garaxe do seu domicilio, despois de ser vixiado en varias ocasións no seu domicilio e lugar de traballo.

Foron González Hernáiz e un suxeito non axuizado na causa os que perpetraron o crime. Segundo conta a resolución, estas dúas persoas aproximáronse pola parte esquerda do vehículo "coa cara tapada ou embozada e de forma súbita e inopinada" e un deles efectuou os disparos que lle ocasionaron a morte ao día seguinte no hospital Gregorio Marañón de Madrid.

A LIÑA QUE SINALOU TANIA VARELA

No seu día, a ex-parella do avogado Alfonso Díaz Moñux Tania Varela, avogada cambadesa que figura na lista dos 70 europeos máis buscados pola Europol, sinalou ante a Policía ao fillastro de Laureano Oubiña, David P.L., como o suposto autor intelectual do crime, pero a Policía non atopou conexión coa morte e descartou a súa participación ao levantarlle a imputación.

En concreto, o xefe do Grupo X de Homicidios que dirixiu as investigacións indicou que houbo varias liñas de investigación que permitiron pechar o círculo ao redor dos supostos autores materiais.

A primeira delas foi esbozada por Tania Varela, condenada por narcotráfico polo alixo de máis de dúas toneladas de cocaína en Corme (A Coruña), en 2006. Moñux defendeu a David P.L. e a Varela nun asunto de narcotráfico, pero máis tarde ela vinculouse con el e, de feito, viaxaba no seu coche cando foi asasinado.