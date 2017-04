A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou ao presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, que "non acepte a chantaxe" do propietario do Grupo Villar Mir, Juan Miguel Villar Mir, e paralice a venda das plantas de Ferroatlántica no río Xallas e a comarca da Costa da Morte.

Ana Pontón en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Nunha comparencia de prensa celebrada este luns en Santiago, Pontón chamou á Xunta a que dunha "resposta clara" ante o anuncio do plan de futuro anunciado pola compañía Ferroglobe que incluiría a venda dos activos enerxéticos da zona Cee-Dumbría (A Coruña).

A venda das centrais hidroeléctricas do Xallas, acordada logo das negociacións mantidas con varios sindicatos, foi cualificada polo comité de empresa de Ferroatlántica como "ilegal", polo que o colectivo pediu á Xunta que actúe con "contundencia" e a impida.

Na mesma liña expresouse este luns a líder frontista, que lembrou que a venda das centrais xa foi paralizada en dúas ocasións polo Goberno galego, polo que esixiu a Feijóo que se "plante" ante a "chantaxe" de Villar Mir, xa que as centrais "non son propiedade" da compañía senón "da Xunta".

"ACTA DE DEFUNCIÓN"

"Como estaría o Xallas e a Costa da Morte se a Xunta cedese á chantaxe?", preguntouse Pontón, para logo engadir que a venda das centrais suporía "asinar a acta de defunción de 300 empregos directos".

Ademais, a nacionalista afirmou que as plantas achegaron beneficios "de 35 millóns de euros" para o Grupo Villar Mir, compañía que "nunca investiu" en Galicia, senón que os empregou "para especular".

Por tanto, Ana Pontón pediu a Alberto Núñez Feijóo que "chame" a Villar Mir para dicirlle que "as plantas non se venden", á vez que instou ao presidente galego a que esixa ao empresario que "os beneficios" de Ferroatlántica débense inviertir "en Galicia e non utilizarse para especular".