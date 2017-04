Comisións Obreiras xulgou "positivo" o cambio na presidencia de Navantia, con Esteban García Vilasánchez en substitución de José Manuel Revuelta, pero advertiu de que é "insuficiente" para reverter a situación dos estaleiros públicos. É por iso que volveu a demandar un plan industrial para estas instalacións.

A través dun comunicado remitido aos medios, tras considerar a Revuelta "o peor" presidente "da historia" de Navantia, CC.OO. celebrou a "gran oportunidade" que se abre de "reconstruír" a compañía tras unha xestión "nefasta".

Como exemplo da "incompetencia" de Revuelta, o sindicato lembrou a súa "marca histórica de perdas" en Navantia, con máis de 200 millóns de euros, e para ilustrar o seu "nepotismo" falou da conxelación dos soldos dos traballadores mentres os directivos viron aumentar as súas retribucións un 4,5 por cento.

Neste escenario, celebrou que García Vilasánchez é un profesional "contrastado, con coñecemento do sector e da empresa", pois anteriormente ocupou o cargo de director de Programas de Navantia. Con todo, optou pola "cautela".

"CAMBIO DE RUMBO"

E é que, como recalcou Comisións, formou parte da anterior dirección e, por tanto, é "corresponsable" das decisións adoptadas. Para "despexar as dúbidas" debería, ao seu xuízo, dar a coñecer as bases do seu proxecto para os estaleiros públicos e aclarar así se haberá "un verdadeiro cambio de rumbo" ou "unha política simplemente continuista".

Así mesmo, o sindicato demandou a García Vilasánchez recuperar as relacións laborais, que foron "abandonadas" polo seu predecesor, e abonar as débedas contraídas co persoal dos estaleiros, entre outras cuestións.