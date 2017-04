A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, acusou ao titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de estar "sometido" ao que diten desde o Goberno central, o que lle levou a ironizar con que o presidente galego cambiou a súa lema electoral das eleccións autonómicas de 2012, "Galicia primeiro", por un "Rajoy primeiro".

Así se expresou Pontón nunha comparecencia de prensa celebrada este luns en Santiago, onde a líder frontista pediu a Feijóo que "cumpra coa súa palabra" e poña fin a que "os incumprimentos co país sigan sendo a norma".

E é que, para Pontón, os galegos pagan "un artigo de luxo de 4.000 millóns de euros" derivados da falta dun "concerto económico" propio que podería achegar "3.000 millóns de euros" máis ao ano para Galicia.

A portavoz nacional do Bloque ironizou coa figura de Feijóo como "un 'jedi' galego" que, do mesmo xeito que o protagonista de 'Star Wars' Darth Vader, pasouse "ao lado escuro".

"RAJOY PRIMEIRO"

Así, lembrou que Feijóo presentouse ás eleccións autonómicas de 2012 baixo a lema 'Galicia primeiro'; un slogan que, segundo Pontón, o titular do Executivo galego cambiou por "Rajoy primeiro".

Como exemplo diso, Pontón expuxo que nos anos de Feijóo á fronte da Xunta non se produxo "ningunha transferencia" de competencias para Galicia ou que o presidente galego "oponse" ao rescate da AP-9 "mentres se rescatan as radiais madrileñas".

Así mesmo, criticou a "estratexia" do presidente galego á hora de facer valer os "intereses" de Galicia nos investimentos do Estado nun momento no que se está producindo "un debate aberto" no ámbito estatal coa elaboración dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE).

Unhas contas do Estado que, para Pontón, supoñen "un recortazo" nos investimentos "no ano no que máis impostos van pagar os galegos".