A portavoz de Sanidade de En Marea, Eva Solla, trasladouse este luns ata as instalacións de San Marcos (Santiago) nas que se sitúan as centrais de coordinación do 112 e do 061 para solidarizarse coa folga que os traballadores do 112 iniciarán o vindeiro sábado.

En Marea traballadores 112 | Fonte: Europa Press

Solla mantivo un encontro cos traballadores afectados ás portas das instalacións, xa que a Xunta rexeitou autorizala para acceder ao interior, e cualificou de "vergoñoso" que a Xunta "se negue a recibilos" para tratar a súa situación.

"Apoiamos as súas mobilizacións porque estamos a falar de servizos esenciais para a cidadanía que non se están prestando en condicións dignas, mentres a Xunta exerce un silencio absoluto e falta de diálogo a poucos días do traslado, que está previsto para o día 18 deste mes", apuntou Eva Solla.

Isabel Moares, presidenta do comité de empresa do 112, asegurou que a Xunta foi a que "creou o problema", polo que debe "darlle unha solución".

Pola súa banda, o presidente da Xunta de Persoal do 061, Mario Otero, expresou a súa solidariedade coa folga convocada polos compañeiros do 112, que apoian "completamente", dado que esta central vivirá unha situación "semellante" no último trimestre do ano.

"Non é un problema menor, pois ao conflito laboral xerado ao ter que pagar aos traballadores o traslado a 30 quilómetros, súmase o malgasto de diñeiro público por crear unha nova sede cando xa hai outra que funciona, e nun punto da xeografía, A Estrada, que non ten as comunicacións que ten Santiago", alertou Eva Solla, que apuntou que esta decisión "afectará á atención" que se lle dá tanto ás emerxencias xerais como as de tipo sanitario.