A Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) reclamou o fin do "trato discriminatorio" do Goberno central na repartición dos fondos do Estado cara aos concellos galegos, que reciben 50 euros por habitante menos que a media do conxunto español.

Este dato despréndese do estudo 'As 100 demandas da Fegamp', elaborado pola Comisión de Facenda deste ente e que foi presentado este luns coa presenza do presidente da entidade, Alfredo García, quen chamou a rematar co "mal endémico" que afecta á administración local en Galicia.

O estudo resume unha serie de medidas relativas a financiamento, competencias ou tributación dos municipios galegos, unha administración que, en palabras de Alfredo García, está "a cumprir con nota" tanto a nivel financeiro como na prestación de servizos.

"Se non o dicimos nós, non o vai a dicir ninguén", manifestou o tamén alcalde do Barco de Valdeorras (Ourense), quen remarcou o "valor" do papel que desempeñan as institucións locais en Galicia, especialmente no rural, onde son "o motor" do desenvolvemento económico e demográfico.

ESTUDO

O profesor da Universidade de Santiago (USC), Antonio López, foi un dos expertos que participaron na elaboración do estudo, que está dividido en catro bloques: tributación local, gasto e xestión municipal, ámbito competencial e planta local.

Na presentación da análise das demandas do municipalismo galego, López destacou que o local é "o único" sector que "presenta superávit" entre todos os ámbitos públicos do Estado.

Con todo, debido á regra de gasto da Lei de Administración Local, os concellos están obrigados a reinvestir o superávit en amortizar débeda, "independentemente" do seu grao de endebedamento.

En relación a iso, o alcalde de Carballo (A Coruña), Evencio Ferrero, reclamou ao Goberno español que permita aos concellos con "débeda cero", como o que el mesmo dirixe, que "poidan recuperar os remanentes" derivados do exercicio anterior.

A Fegamp lembrou que Galicia aglutina máis da metade dos "núcleos de poboación singulares" de toda España e que os seus municipios son os menos endebedados do país, polo que denunciou o "trato inxusto" que reciben do Estado, que cargou as "culpas" da crise económica, en boa parte, nas administracións locais.

MEDIDAS

Entre as medidas que propón o estudo destacan a esixencia dun "equilibrio" na repartición de fondos e a "desaparición do sistema de subvencións en favor das transferencias directas con criterios obxectivos de repartición".

Ademais, piden a elaboración dunha nova Lei de Bases de Réxime Local que clarifique as competencias de cada administración que, no caso dos concellos, deben ir "acompañadas de financiamento"; así como unha aposta pola "cooperación" entre municipios coa axuda das deputacións provinciais no ámbito da prestación de servizos.