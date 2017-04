Buscan un mozo desaparecido na praia do Orzán

Numerosos efectivos de emerxencias e da Policía desprazáronse esta tarde á praia do Orzán, na Coruña, para tentar buscar a un mozo desaparecido.

Un helicóptero participa na busca dun mozo desaparecido na praia do Orzán | Fonte: UC

Segundo confirmaron a GC fontes da Policía Local, diversas patrullas foron mobilizadas ata o lugar logo de recibir unha mensaxe ao 112 na que se daba conta desta desaparición.

Fontes presenciais indicaron a este medio que foron os amigos do mozo os que deron o aviso logo de ver que non era quen de saír do mar. Nestes momentos, e a pesar do bo tempo, nesa praia estanse rexistrando ondas importantes.

Ata o lugar, ademais de efectivos policiais e de emerxencia tamén se desprazou un helicóptero que está axudando nas operacións de busca.