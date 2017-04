A Xunta entrega novo material para a loita contra a vespa velutina en Arteixo, Carballo e Oleiros

A directora xeral de Gandaría, Belén do Campo, entregou este luns diverso material para a loita contra a vespa velutina aos concellos coruñeses de Arteixo, Carballo e Oleiros.

Arteixo. A CoruñaA directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroal | Fonte: Europa Press

Este material forma parte das 41 pértegas repartidas en toda Galicia no que vai de ano, 17 delas na provincia da Coruña. Estas pértegas, de 27 metros da lonxitude, son empregadas polos técnicos para chegar a zonas de difícil acceso e retirar ou deixar inactivos niños desta especie invasora.

Ao longo do 2016 xestionáronse a través do operativo establecido máis de 20.000 avisos de presenza de velutina, retirándose ou deixando inactivos ao redor de 10.000 niños en toda Galicia. No que vai de 2017 xa se neutralizaron uns 120.

Con respecto aos medios facilitados a municipios e apicultores, Medio Rural leva entregadas xa, desde 2015, un total de 10.800 trampas e botes de líquido atraente aos apicultores dos concellos afectados. Así mesmo, a Xunta distribuíu 436 equipos de protección individual ao persoal que participa no plan e entregou un total de 114 pértegas para a retirada de niños.