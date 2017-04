Popular cae un 9,6% e as súas accións marcan un mínimo de 0,734 euros

As accións de Popular caeron un 9,6% este luns, ata os 0,734 euros, marcando un novo mínimo histórico despois de que o presidente da entidade, Emilio Saracho, anunciase que o banco está abocado a unha nova ampliación de capital, sen descartar operacións corporativas.

Emilio Saracho | Fonte: Europa Press

As palabras de Saracho uníronse para o efecto que tivo na cotización a rebaixa da cualificación que o venres deu a coñecer S&P, situándoa en 'B' desde 'B+', debido a que entende que a súa posición de capital é "débil".

A deste luns foi a primeira comunicación de Saracho ao mercado desde que tomase posesión do seu cargo como presidente o pasado 20 de febreiro e tras a dimisión de Pedro Larena como conselleiro delegado.

Os investidores estaban á espera de coñecer as liñas xerais da súa estratexia á fronte do banco, nunha situación complicada tras presentar unhas perdas por 3.485 millóns de euros a peche de 2016 e despois de anunciar unha reexpresión das contas do pasado exercicio para corrixir catro aspectos concretos que elevarán os 'números vermellos' en polo menos 129 millóns de euros.

DESINVERSIÓNS

Máis aló de abrir a porta a unha nova ampliación de capital --en maio de 2016 o banco aumentou capital por 2.500 millóns de euros-- e a participar en operacións corporativas, Saracho avisou de que o banco desinvertirá naqueles negocios nos que non conte coas "suficientes capacidades para competir tanto xeográfica como verticalmente".

Tamén puxo sobre a mesa a posibilidade de realizar máis provisións no futuro, a pesar de que xa dotou 25.000 millóns de euros desde 2007 co fin de sanear o seu balance.

DISCURSO DE REALIDADE E CRUEZA

"O discurso do presidente, cargado a partes iguais de realidade, crueza e esperanza, non gustou en xeral ao mercado", explicou a Europa Press o analista de XTB Rodrigo García, quen sinalou que a acción chegou a caer un 10% nalgúns momentos da sesión, arrastrando ao conxunto da banca.

O experto sinala que aínda que moitos investidores xa descontaban a ampliación de capital, é necesario saber a contía real para ver o impacto que finalmente vai ter na cotización da entidade.

Respecto da posibilidade de participar en operacións corporativas, o analista entende que "non ten ningún sentido" que o Banco Popular diga publicamente que quere ser comprado, "porque iso afundiría o prezo da acción". En calquera caso, entende que isto non debería ocorrer no curto prazo.

Pola súa banda, a analista de Renda 4 Nuria Álvarez sinalou que, desde o seu punto de vista, a ampliación de capital era considerada como "a última alternativa", mentres que indicou que non ve factible unha operación corporativa sen que a situación do banco reconduciuse. "Pero, como todo, isto é unha cuestión de prezo", resolveu.