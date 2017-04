Unha xornada abordará en Santiago o vindeiro luns 17 a apertura de mercados en China

Unha xornada abordará en Santiago de Compostela o vindeiro luns día 17 a apertura de mercados en China dentro do proceso de internacionalización empresarial considerado clave para o crecemento económico.

Organizada por Audicon (auditores, consultores, expertos independentes) en colaboración co Club Financeiro de Santiago, o programa dará comezo ás 9,30 horas coa apertura, á que seguirá unha charla do director xeral do Igape, Juan Cividanes, sobre axudas á internacionalización.

A continuación, o director xeral da oficina económica e comercial para os mercados de fala hispana da zona de libre comercio da rexión de Hengquin, Víctor Ladreda, pronunciará unha conferencia sobre como planificar con garantías a entrada no mercado chinés.

Os organizadores destacan que "todos os estudos sobre o estado da saúde económica de Galicia indican que as exportacións son a clave da recuperación".

"É evidente que unha comunidade autónoma cun mercado de escasos tres millóns de habitantes vese obrigada a abrir novos espazos comerciais para asegurar un crecemento estable", resalta Audicon.

Así, engade que "tampouco ninguén pode negar que China se presenta como un mercado potencial para España en xeral e --por que non?-- para Galicia tamén".

"O país asiático é un atractivo non só pola dimensión poboacional senón tamén porque é un demandante de todo tipo de produtos", incide.

DESPOIS DE 'TEMPO DE CRECER'

Neste sentido, lembra que hai un mes Audicon realizou unha xornada --'Tempo de Crecer'-- na que se analizaron as claves para un crecemento empresarial exitoso.

A deste 17 de abril abordará, segundo subliña, "outra das claves do crecemento: a internacionalización e de maneira especial a apertura de novos mercados no xigante asiático".

Da man do Club Financeiro de Santiago de Compostela e coa colaboración "indispensable" de Víctor Ladreda, Audicon presentará a nova zona de libre comercio de Hengqin e os requisitos para iniciar un proceso de internacionalización cara a este mercado.