Verea, primeiro fabricante español de tellas con certificados Aenor de calidade e medio ambiente segundo as novas normas

O fabricante de tellas Verea (Mesía, A Coruña) acaba de conseguir os certificados Aenor de calidade e medio ambiente, de acordo coas novas normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

A galega Verea recibe certificados Aenor | Fonte: Europa Press

A empresa reivindica a través dun comunicado de prensa ser o primeiro fabricante español de tellas en adaptar o seu sistema de xestión ao novo marco destas normas internacionais, publicadas en 2015.

A compañía galega afirma, ademais, que mantén a súa "vocación de mellora continua" e asegura que "reforza o seu compromiso coa calidade dos seus produtos e o coidado do medio ambiente".

Foi o primeiro fabricante de tella en inscribirse no rexistro de pegada de carbono, compensación e proxectos de absorción de dióxido de carbono do Ministerio de Medio Ambiente en 2015, segundo engade, e apunta que é o único do sector co certificado que outorga o regulamento comunitario de ecogestión e ecoauditoría, desde 2005.

Un dos principais cambios do novo marco da norma ISO 9001 é a obrigación de ter un maior control sobre todo o ciclo de vida do produto, desde a extracción das materias primas, en canteiras propias, ata o fin de uso do produto.

Verea destaca na nota que a súa área de calidade leva 12 anos reducindo o impacto ambiental tanto nas canteiras como durante o proceso industrial e o final de uso do produto, cun plan de reciclaxe.