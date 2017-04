AMP.- Ignacio Sánchez-Asiaín sae de Abanca ao ser nomeado novo conselleiro delegado de Popular

O consello de administración de Popular nomeou a Ignacio Sánchez-Asiaín novo conselleiro delegado da entidade con efecto desde o vindeiro martes, 18 de abril, en substitución de Pedro Larena, que renunciou ao cargo hai unha semana.

Así o decidiu o consello de administración da entidade durante unha reunión celebrada despois da xunta xeral ordinaria de accionistas, que tivo lugar este luns e foi a primeira presidida por Emilio Saracho.

O nomeamento como conselleiro delegado de Sánchez-Asiaín, decidido por unanimidade, ha ido acompañado da súa designación como vogal do consello, segundo informou a entidade á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Ata agora, Sánchez-Asiaín era senior advisor Iberia en Oliver Wyman & Co, posto ao que accedeu en xaneiro de 2016. Previamente, ocupou os cargos de director xeneral corporativo de Responsabilidade do Negocio e Unidades de Apoio do Grupo Kutxabank (2012-2015) e de Grupo Bilbao Bizkaia (2008-2011).

Ademais, foi membro do European Senior Advisory Board en Oliver Wyman & Co (2007-2008) e membro do comité de dirección de BBVA (2001-2007), ademais de ocupar diferentes cargos de responsabilidade na entidade presidida por Francisco González.

Sánchez-Asiaín, licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade Comercial de Deusto e MBA con especialidade en Intermediación Financeira por The Wharton School - Universidade de Pennsylvania, foi tamén presidente dos consellos de administración de Privanza Banco, Direct Seguros e Reaseguros, BBK Bank, Kutxabank Vida e Pensións, Kutxabank Aseguradora, Kutxabank Kredit, Luzaro, e Gobertia I+D.

Así mesmo, foi vicepresidente e membro dos consellos de administración de diferentes entidades en Latinoamérica e formou parte dos consellos de BBVA Seguros e Reaseguros, Euskaltel, Norbolsa, Fineco, CajaSur Banco e Abanca.

SAE DE ABANCA

Precisamente, tras o seu nomeamento como novo conselleiro delegado, Sánchez-Asiaín abandonou o consello de administración de Abanca. A entidade agradeceulle os servizos prestados, segundo informou ao supervisor.

Ademais, como consecuencia da súa dimisión, o consello de administración de Abanca acordou a reorganización das súas comisións.

Sánchez-Asiaín substituirá no cargo de conselleiro delegado a Pedro Larena, que o pasado luns anunciou a súa saída do banco por motivos "estritamente persoais" e na xunta de accionistas celebrada este luns explicou que "o máis honesto" é pór o seu cargo a disposición do consello de administración do banco.

Desta forma, Larena abandona Popular apenas mes e medio despois da chegada de Saracho ao banco como presidente e menos dun ano despois de ser nomeado. Aínda que foi designado para o cargo a finais de xullo, o nomeamento fíxose efectivo o pasado 1 de setembro e no cargo substituíu a Francisco Gómez, que saíu do banco tras chegar a un acordo de prexubilación.

MIGUEL ESCRIG, NOVO DIRECTOR FINANCEIRO

Por outra banda, o consello nomeou ao director xeral adxunto ao presidente da entidade, Miguel Escrig, novo director financeiro de Popular.

Saracho 'fichou' ao exdirectivo de Telefónica como director xeneral adxunto a presidencia días despois da súa chegada ao banco e na súa reunión deste luns o consello decidiu nomealo director financeiro.

Escrig exerceu ata xuño do ano pasado o cargo de director financeiro do Grupo Telefónica, no que traballara durante os últimos 17 anos, aínda que durante a súa carreira tamén pasou por Santander e JP Morgan.

VITALINO NAFRÍA INCORPÓRASE Ao CONSELLO

Así mesmo, o consello de administración de Popular nomeou a Vitalino Nafría Aznar como conselleiro independente en substitución de Roberto Higuera, que abandona o órgano de xestión a petición propia e a quen a entidade agradece os servizos prestados.

Nafría é MBA en Dirección de Empresas polo Instituto Internacional de Dirección de Empresas (Inside) da Universidade de Deusto. A súa carreira profesional desenvolveuse, principalmente, en BBVA. Foi conselleiro de BBVA Bancomer México (2007-2012) e vicepresidente (2007-2011) e conselleiro de Telefónica (2005-2011), estes dous últimos cargos en representación de BBVA.

Entre 2005 e 2007 foi director xeneral de BBVA España e Portugal e previamente ocupou o cargo de director xeral de BBVA América. Na entidade tamén foi conselleiro delegado de Bancomer e membro do comité de dirección da entidade, así como conselleiro director xeneral de BBVA México. Entre 2009 e 2012 foi presidente de Metrovacesa.

Nafría ocupará tamén os cargos de vogal da comisión de auditoría da entidade en substitución de Roberto Higuera e da comisión de riscos e cumprimento para cubrir a vacante producida por José Ramón Estévez Porto.

Para substituír a Roberto Higuera no seu cargo de vicepresidente primeiro do consello, o órgano de xestión nomeou a Antonio González-Adalid García-Zozaya.