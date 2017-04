O Concello de Cambre (A Coruña) ofreceu publicamente ao Real Club Celta de Vigo un campo de fútbol na parroquia de Cecebre, coñecido como 'Campo da Balastreira', coas "condicións óptimas" para acoller ao equipo vigués, ben comunicado, e mesmo cun "galpón" de dous metros cadrados para a instalación de vitrinas.

Así, tirando de 'retranca' e ironía, a concellaría de Deportes deste pequeno municipio explicou, a través dun comunicado, as 'boas' condicións deste campo: a 15 metros da vía do tren e do apeadeiro de Cecebre, "o cal facilitaría moito o transporte do público vigués"; proximidade á autoestrada AP-9, "co cal o camiño desde Vigo non ten perda"; ou a "estupenda oferta gastronómica" dos locais próximos.

"Destácase tamén que nas inmediacións existe un pequeno galpón de dous metros cadrados onde habería espazo dabondo para acoller as vitrinas do Celtiña", continúa o escrito, asinado polo edil de Deportes, Brais Cubeiro (BNG), que tamén destaca que o campo non ten bancada e non faría falta encher os bordos de carteis publicitarios para "disimular a falta de afeccionados celtistas".

No entanto, o concelleiro recoñece que este campo non cumpre todas as condicións necesarias, por exemplo, nas súas dimensións, e aínda que explica que hai outro de herba natural con mellores instalacións, "considérase pouco adecuado para que xogue o Celta alí", xa que o seu nome é "campo de fútbol de Lendoiro".

Finalmente, o Concello de Cambre fai un chamamento á "rivalidade sa", xusto antes de desexar ao clube vigués "que se solucionen os seus problemas do mellor modo posible" para que "siga sendo, por moitos anos, o segundo clube de Galicia".