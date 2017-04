O PSdeG pide que a Xunta retire a partida de 650.000 euros de financiamento público para contratar curas no Sergas

O portavoz de sanidade do PSdeG na Cámara galega, Julio Torrado, pedirá á Xunta que retire os servizos relixiosos financiados con fondos públicos nos hospitais do Servizo Galego de Saúde (Sergas).

O deputado do PSdeG no Parlamento Julio Torrado | Fonte: Europa Press

"Non estamos en contra de que as persoas poidan demandar a presenza de curas, é unha decisión e crenza persoal, pero non queremos que se financien con diñeiro público", sinalou.

Por este motivo, avanzou que levará este martes á Comisión de Sanidade esta petición ao considerar que "en tempos de axustes é prioritario contratar médicos e non curas".

Neste sentido, asegurou que nos orzamentos autonómicos para 2017 "hai unha partida que supera os 650.000 euros destinada a contratar a 52 curas" que, ademais, non teñen unha presenza física continua nos hospitais.

Segundo indicou, esta partida serviría para contratar, por exemplo, "15 médicos de atención primaria" para outros tantos pobos que están demandado facultativos ou "25 fisioterapeutas".

REXEITAMENTO DO PP

Pola súa banda, preguntado respecto diso nunha rolda de prensa posterior, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, destacou que o Goberno galego destina estes fondos a este fin "cumprindo o que marca a Constitución e mantendo a neutralidade sobre a cuestión relixiosa".

Con todo, explicou que colabora con aquelas confesións que teñen "máis arraigamento no territorio" e, concretamente, coa que "máis ten", como é a Igrexa católica.

"Se hai un partido que se pode pór como exemplo de facer no pasado esta colaboración coas confesións é o PSOE, polo que aínda resulta máis rechamante este cambio na posición do Partido Socialista", sinalou.