Ourense será a sede do III Ecuentros do Clúster de Turismo de Galicia

O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e o presidente do Clúster de Turismo de Galicia, Francisco González, asinaron un convenio de colaboración entre ambas as entidades para a celebración do III deste organismo na cidade.

Segundo explicou a institución provincial, o obxectivo deste evento, que terá lugar o 27 de abril baixo o título '#Estratexia 2020. Consolidando un destino turístico sustentable', é "abordar os retos e oportunidades que se lle presentan a este sector no horizonte 2020".

Respecto diso, Manuel Baltar destacou a importancia de apoiar este evento que sitúa á provincia de Ourense, neste 2017, como "a capital do turismo de Galicia" ao acoller o seu encontro anual.

Ademais, sinalou que en encontro, que congregará a 300 empresarios do sector, contará coa presenza da Secretaria de Estado de Turismo que participará na inauguración e visitará diferentes puntos de interese turístico da provincia.