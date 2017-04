Máis de 150 concellos reciben axudas da Xunta para adquirir novidades editoriais en galego

Un total de 152 concellos recibirán unha subvención da Xunta para adquirir novidades editoriais en galego para as súas bibliotecas ou axencias de lectura de titularidade municipal.

Diso deu conta o Goberno galego a través dun comunicado, no que detallou que as axudas van desde os 440 ata os 3.076 euros, en función do número de habitantes.

Esta liña de axudas está dotada con 200.000 euros e compleméntase coas subvencións para a mellora dos fondos das bibliotecas, tal e como resaltou a Xunta.

Pola súa banda, a Deputación da Coruña reparte 456.000 euros para financiar os servizos de normalización lingüística de 37 concellos e unha mancomunidade.

O obxectivo é "consolidar" estes servizos, "fundamentais" para o proceso de normalización por situarse nas administracións máis próximas aos veciños.