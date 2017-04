O PSdeG-PSOE criticou este luns ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por pretender "estrangular" a área Metropolitana de Vigo, para impedir que se converta nun "contrapeso" do Goberno da Xunta, e lembrou que non destinou "non un só euro" ao ente supramunicipal nos orzamentos autonómicos.

Así o afirmou o deputado socialista autonómico Abel Losada, quen subliñou que o presidente galego "boicoteou" a lei da área Metropolitana axiña que pasaron as últimas eleccións galegas e, tras deixar ao ente sen dotación económica nos orzamentos, presentou un recurso xudicial que acabou coa suspensión cautelar da área.

Precisamente, con respecto ao auto que suspende o ente, Abel Losada recalcou que a resolución do xuíz demostra que "era mentira que fose o transporte o elemento que distorsionaba" a posta en marcha da área. Segundo incidiu, os problemas formais para a constitución do ente están relacionados con decisións de dous concellos, "ningún deles o de Vigo".

Segundo Losada, "Feijóo non quere a área porque non quere lexitimar" unha área "enormemente dinámica e potente, que lle fai contrapeso ao goberno da Xunta". Así mesmo, engadiu que "a tratou de estrangular financieramente, cunha emenda inaceptable no Parlamento, e agora nos xulgados".