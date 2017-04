Cambre pide desculpas públicas polo comunicado sobre o campo ofrecido ao Celta e levará o tema a xunta de goberno

O alcalde de Cambre (A Coruña), Óscar García Patiño, en nome do Concello, así como o concelleiro de Cultura, Transportes e Mobilidade, Daniel Carballada (BNG), pediron desculpas publicamente polo comunicado emitido este luns no que o Consistorio ofrecía con 'retranca' ao Real Club Celta de Vigo un campo de fútbol.

O rexedor de Cambre, nun comunicado 'oficial', manifestou que trasladou as súas desculpas ao presidente do Real Club Celta e "nas próximas horas" falará co seu homólogo olívico, Abel Caballero, posto que, asegurou, o escrito "non representa en absoluto o sentir do Concello de Cambre nin do alcalde".

Así as cousas, tras pedir desculpas "a todas aquelas persoas que se puideron ofender co texto", anunciou que a primeira hora deste martes celebrarase unha xunta de goberno local na que se abordará este tema cos edís do executivo para tratar de "aclarar o sucedido".

Pola súa banda, o concelleiro Daniel Carballada recoñeceu noutro comunicado 'oficial' que foi el quen redactou "da primeira á última palabra da devandita nota", a pesar de que "por un erro propio do formato de papel timbrado" o comunicado ía asinado polo edil de Deportes, Brais Cubeiro. "Cubeiro non tivo absolutamente nada que ver co envío da devandita comunicación", mantivo.

En todo caso, aínda que matizou que a carta estaba escrita "con sorna e 'retranca', facendo bandeira dunha rivalidade sa e ben entendida dentro do ámbito do fútbol", admitiu que "foi un erro enviar ese texto co formato da institución, xa que o Concello de Cambre e o Goberno local foron alleos en todo momento ao escrito remitido aos medios".

A continuación, o edil lamentou "profundamene o dano causado na sensibilidade" dos demais membros da Corporación, dos veciños da localidade e de "toda a familia do Celta" polo seu comunicado, que suscitou numerosas reaccións nas redes sociais, e sostivo que non hai "nada máis lonxe da --súa-- intención que incitar comportamentos violentos".