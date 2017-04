A Xunta declara o período de alto risco de incendios co persoal de reforzo na casa

A CIG acaba de denunciar que os traballadores e traballadoras de reforzo para as tempadas de Alto Risco, pertencentes ao persoal propio do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) da Consellería do Medio Rural, seguen sen ser contratados. E iso, a pesar de que a propia Xunta declarou a situación de perigo de incendio Forestal.

Traballadores de Atrifoga sofocando un lume | Fonte: Atrifoga

Por iso, esixe que este persoal de reforzo deixe de ser tal e pase a ser contratado por un período mínimo de nove meses como recolle o Convenio Colectivo para evitar a estacionalidade do risco. “Atallaríase así en boa medida este despropósito da improvisación continua na xestión da prevención e da defensa contra os incendios forestais ós que por desgraza tenos acostumadas a Consellería do Medio Rural”, indica nun comunicado.

A situación de risco fixo que a Xunta suspedera todo tipo de queimas de restos agrícolas e forestais, xustificando a toma da decisión logo de analizar os diferentes indicadores técnicos que inciden no risco do lume.

Desde o sábado teñen ardido xa máis de 200 hectáreas, a maior parte delas, na provincia de Ourense.