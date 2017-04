O Goberno e as comunidades comezarán este martes os traballos para desenvolver a implantación da tarxeta social

A Conferencia Sectorial de Emprego, na que están representados o Goberno e as comunidades autónomas, dará comezo este martes aos traballos para desenvolver a implantación da tarxeta social.

Previamente, na xornada do luns, a vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáez de Santamaría, presidiu unha reunión de traballo dos ministerios implicados no desenvolvemento da devandita tarxeta, segundo informou o Ministerio de Emprego.

Da Conferencia de Presidentes do pasado mes de xaneiro saíu o compromiso unánime de crear a chamada tarxeta social, cuxo obxectivo é ofrecer unha maior transparencia aos programas sociais xestionados polas distintas administracións públicas e mellorar a eficiencia e a coordinación das diferentes administracións no deseño e implementación da súa política social.

Ademais de Sáenz de Santamaría, á reunión de hoxe asistiron o ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro; a ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Dolors Montserrat; o ministro de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, Álvaro Nadal; a ministra de Emprego e Seguridade Social, Fátima Báñez; e o secretario de Estado de Relacións coas Cortes, José Luis Ayllón.