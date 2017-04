Controlado o incendio que afecta a unhas 100 hectáreas en Lobios (Ourense)

O incendio forestal declarado na tarde do domingo no municipio ourensán de Lobios quedou controlado na noite deste luns tras queimar unhas 100 hectáreas.

Segundo informou a Consellería do Medio Rural, o incendio forestal comezou ás 17,35 horas do domingo na parroquia de Grou, en Lobios, e quedou controlado ás 22,10 horas do luns.

A última estimación de superficie afectada por este lume apuntada polo departamento de Medio Rural sitúase nunhas 100 hectáreas de monte raso.