Popular profunda a súa caída ao 4% un día despois da xunta e marca un novo mínimo

As accións de Popular profundaban a súa caída ao 4% próximas as 10.00 horas un día despois de celebrar a súa xunta xeral de accionistas e marcaban un novo mínimo, tras pechar onte cun esborralle próximo ao 10% despois de abrir as portas a unha ampliación de capital ou mesmo a unha fusión.

En concreto, os títulos da entidade presidida por Emilio Saracho iniciaban a sesión cun descenso do 2,7% que, minutos máis tarde, ás 9.50 horas, ampliou ao 4,08%, ata intercambiarse a un prezo de 0,703 euros.

Os loros do estribo da entidade esborralláronse onte un 9,6%, ata os 0,734 euros, marcando un novo mínimo histórico despois de que Saracho anunciase na súa primeira xunta xeral de accionistas que o banco está abocado a unha nova ampliación de capital, sen descartar operacións corporativas.

As palabras de Saracho uníronse para o efecto que tivo na cotización a rebaixa da cualificación que o venres deu a coñecer S&P, situándoa en 'B' desde 'B+', debido a que entende que a súa posición de capital é "feble".

A do luns foi a primeira comunicación de Saracho ao mercado desde que tomase posesión do seu cargo como presidente o pasado 20 de febreiro e tras a dimisión de Pedro Larena como conselleiro delegado, que foi substituído por Ignacio Sánchez-Asiaín.