Os usuarios de autobús urbano diminúen un 2% en Galicia en febreiro, ata os 4,8 millóns

O número de viaxeiros transportados por autobús urbano en febreiro en Galicia diminuíu un 2% con respecto ao mesmo mes do ano anterior, ata os 4.848.000, segundo os datos que publica este martes o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Autobús | Fonte: Europa Press

Esta cifra contrasta coa media do conxunto das autonomías, na que o número de viaxeiros transportados creceu un 2,1%. Así, Galicia é unha das seis comunidades nas que diminúe esta cifra, aínda que é a que presenta a baixada menos acusada.

Pola contra, no que vai de ano, os usuarios do autobús urbano na comunidade galega creceron un 1,6% --un 3,1% de crecemento a nivel medio nacional--.

DATOS NACIONAIS

O número de viaxeiros que optou por viaxar en avión para desprazarse polo interior do país aumentou un 0,2% en febreiro, respecto ao mesmo mes de 2016, mentres que os que elixiron os trens AVE caeron un 0,3%.

En concreto, máis de 2,28 millóns de usuarios utilizaron o transporte aéreo no segundo mes do ano, cifra similar aos que escolleron o tren de Longa Distancia para os seus desprazamentos, con 2,3 millóns. Dentro deste segmento, os viaxeiros que utilizaron o AVE superaron os 1,5 millóns de usuarios.

O transporte ferroviario foi utilizado por máis de 50 millóns de viaxeiros, un 3,9% máis que en febreiro de 2016, dos cales 45,7 millóns corresponderon a usuarios de proximidade (+4,7%); 2,2 millóns a Media Distancia (-6,7%), e 796.000 a resto de Longa Distancia (-1,3%).

Pola súa banda, o transporte por autobús foi utilizado por 52,76 millóns de viaxeiros en febreiro, cifra un 3,1% inferior á do mesmo mes de 2016. Esta diminución explícase polos caídas experimentadas en autobuses proximidades (-3,7%) e de longa distancia (-0,7%).

En conxunto, o número de viaxeiros do transporte interurbano incrementouse un 0,2% en febreiro, ata 105,8 millóns de viaxeiros.

O transporte especial e discrecional caeu un 0,9% en febreiro, ata 42,4 millóns de usuarios. O número de pasaxeiros de transporte especial diminuíu un 2,4%, ata 31 millóns, cunha baixada do transporte escolar do 0,3% e do 9,7% do transporte especial laboral. Os viaxeiros do transporte discrecional eleváronse un 3,3% no segundo mes do ano, ata 11,3 millóns de usuarios.

En total, o número de viaxeiros que utilizaron o transporte público en febreiro foi de 389,1 millóns, un 1,4% máis que no mesmo mes de 2016, do mesmo xeito que o transporte urbano, que experimentou unha subida do 2,4%.