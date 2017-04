Caen dúas bandas que estafaron a 340 anciáns, algúns en Pontevedra e A Coruña, facéndose pasar por revisores do gas

Os Mossos d'Esquadra desarticularon dúas bandas organizadas dedicadas a estafas e furtos a anciáns, algúns residentes en Pontevedra e A Coruña, facéndose pasar por operarios do gas, segundo informou a policía catalá este martes nun comunicado.

Caen dúas bandas que estafaron a 340 anciáns facéndose pasar por revisores | Fonte: Europa Press

A investigación iniciouse fai dez meses e culminou con seis detidos e tres entradas e rexistros, dous en Barcelona e un en Alameda de la Sagra (Toledo), que permitiron recuperar máis de 43.000 euros en efectivo, material informático, ferramentas e listaxes de vítimas potenciais.

Aos arrestados relaciónaselles cun total de 340 delitos cometidos durante o último ano nos que estafaron unha media de 250 euros por caso; ademais, tamén subtraían obxectos se podían distraer aos anciáns mentres simulaban a reparación.

Os detidos son de nacionalidade española, de entre 28 e 36 anos e foron arrestados en Barcelona, Alameda de la Sagra (Toledo) e Zafra (Badaxoz).

A investigación iniciouse por mor da denuncia dun home de 94 anos, veciño do distrito barcelonés de Nou Barris, que explicou que dous falsos operarios do gas entraron ao seu domicilio, o distraeron e roubáronlle dous computadores portátiles.

O Xulgado de Instrución 33 de Barcelona dirixiu a investigación e conseguiuse determinar a existencia de dous grupos independentes que realizaban as estafas.

Os dous coexistían na capital catalá, pero uno deles, baixo as directrices do seu responsable situado a unha pequena poboación de Toledo, actuaba noutras cidades de España, como Madrid, Guadalaxara, Valladolid, Santander, Cáceres, Pontevedra, A Coruña e Valencia.

Para cometer as estafas realizaban unha primeira chamada desde o teléfono dun dos investigados para atopar vítimas potenciais que puidesen caer no engano.

Durante a conversación facíanse pasar por organismos oficiais da administración do territorio onde actuaban, por exemplo a Generalitat catalá ou valenciana ou a Comunidade de Madrid, e informábanlles de que proximamente pasaría polo seu domicilio un inspector do gas para facer unha revisión.

En Catalunya finxían a instalación dun sensor de fumes, aproveitando unha campaña institucional recente que propuña instalar estes aparellos en domicilios de anciáns con risco de pobreza enerxética para previr incendios pola deterioración de aparellos de calefacción.

MANOBRAS DE DISTRACCIÓN

Mentres realizaban esta falsa revisión, instalación ou reparación, volvían chamar ás vítimas finxindo realizar unha gravación de voz para distraerlles ao teléfono e conseguir que o falso operario puidese moverse pola vivenda sen control en busca de obxectos de valor.

En caso de non conseguir o seu propósito, e ante a desconfianza dalgunha das vítimas, os falsos operarios acababan manifestando que se non se realizaba a revisión ou a reparación do falso dano, víanse obrigados a cortar a subministración, polo cal finalmente moitos acababan pagando para non quedar sen calefacción ou gas.

Todas as chamadas que realizaban eran a persoas de idade avanzada, sendo a media de idade das vítimas de 85 anos, que en poucas ocasións desprazábanse a unha comisaría para presentar a pertinente denuncia.

Aínda que moitos afectados non denunciaron por non estar seguros de ser estafados, por medo ou vergoña, finalmente moitos afectados puxeron os feitos en coñecemento da policía e puideron recoñecer aos estafadores.

Para levar a cabo as xestións de investigación a Alameda de la Sagra (Toledo) contouse co apoio e coordinación da Guardia Civil, que levou a cabo a entrada e rexistro realizada naquel municipio.

Do seis detidos, dous ingresaron en prisión preventiva e o resto quedaron en liberdade con cargos coa obrigación de presentarse periodicamente ante o xulgado, aínda que a investigación continúa aberta e non se descartan máis detencións.