Águeda Cons, Europeo e Mundial

Águeda Cons é unha das grandes protagonistas do Campionato de España absoluto de natación Open de Primavera que se disputa estes días na piscina olímpica de Pontemuiños en Pontevedra. A nadadora pontevedresa do Galaico acadou con suficiencia a marca mínima en 1.500m libres para participar no vindeiro Europeo júnior, que se disputará en Herzliya (Israel) do 28 de xuño ao 2 de xullo.

Águeda Cons, na piscina olímpica de Pontemuíños. | Fonte: Mónica Patxot (pontevedraviva.com)

Na proba que pechaba a terceira xornada, Águeda Cons, na final 3, foi cuarta (terceira española) cun tempo de 16:42.79. Nesa mesma proba, acadáronse dúas mínimas para o Mundial absoluto de Budapest: a cántabra Jimena Pérez (16:19.15) que foi segunda e Mireia Belmonte, mellor marca mundial do ano (16:08.73) e quinta medalla de ouro no Open de Primavera en Pontevedra.

A campioa olímpica Mireia Belmonte tamén acadou a mínima mundialista nos 200 estilos (2:12.52), proba na que a pontevedresa Bea Gómez Cortés, máis preocupada por recuperarse da súas xaquecas e poder adestrarse a tope, foi sétima (2:16.84).

A pontevedresa Águeda B. Cons, nada no 2000, xa acadara o pasado marzo en Xixón, no Campionato de España júnior, as marcas mínimas para estar en agosto no vindeiro Mundial junior en Indianápolis (EUA) nas probas de 400m libres (4:14.11) e 800m libres (8:44.11).