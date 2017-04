O deputado do PSdeG Abel Losada cualificou de "versión posverdade de 'Bienvenido, Míster Marshall!" a visita do ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ás obras do AVE a Galicia.

O socialista Abel Losada | Fonte: Europa Press

Ademais, atribuíu este feito á "estratexia de publicidade e propaganda" dos populares, que, ao seu xuízo, orzamenta "pouco" e executan "menos" no caso dos investimentos que afectan á Comunidade galega.

En rolda de prensa, Losada foi preguntado polo acto deste martes de De la Serna, que visita as obras da liña de alta velocidade na Mezquita (Ourense), xunto á conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.

Respecto diso, criticou o nivel das partidas orzadas polo Goberno central para Galicia, e advertiu de que isto se suma a un nivel de execución "nefasta" na época de Ana Pastor á fronte do ministerio.

"DO MELODRAMA Á COMPRACENCIA"

Así mesmo, o parlamentario socialista acusou ao titular do Executivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, de pasar "do melodrama á compracencia" nun comportamento que valorou como "teatral" con respecto ao Goberno do Estado.

"Todo parece indicar que non imos ter tren de alta velocidade homologable ao resto do Estado ata pasado 2020", lamentouse, antes de avisar de que, de feito, segundo os seus datos, hai "17 quilómetros que nin están nin se lles esperan".

Abel Losada afirmou que as comisións de seguimento están "moi ben", pero agregou que, para o seu traballo, "convén que sexa posible seguir obras en execución", e sinalou as dificultades que atravesan as actuacións no tramo entre Lubián e Baños de Molgas, nos concellos de Laza, Vilar de Barrio e A Gudiña.

Por todo isto, en suma, censurou "o ritmo que levan" as obras da alta velocidade a Galicia, con "atrasos que se van acumulando".