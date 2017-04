O deputado do PSdeG Abel Losada opinou, sobre a xestora do PSdeG e se Ferraz debe pronunciarse respecto diso da súa continuidade, unha vez concluído o seu mandato o pasado mes, que "sempre é bo que as situacións se aclaren".

O socialista Abel Losada | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou en rolda de prensa preguntado respecto diso, xusto un día despois de que a propia presidenta da xestora, Pilar Cancela, dixese aos xornalistas que cre que "non estaría de máis" recibir unha resposta da dirección do PSOE, tendo en conta que lle trasladou unha cuestión para buscar "seguridade estatutaria" no desenvolvemento dos seus labores.

Losada, en concreto, limitouse a apuntar que "o partido ten órganos que teñen que tomar decisións", sobre todo nun momento en que os socialistas están "ás portas" da celebración dun congreso.

Neste sentido, avogou por que "quen ten que tomar decisións, que o faga"; a pesar de iniciar a súa intervención indicando que ten por "costume" non facer declaracións sobre temas internos.