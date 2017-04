O PSdeG promove un cambio na lei para que sexan as empresas as que paguen por contaminar, e non os consumidores, como asegura que ocorre a día de hoxe ao amparo da lexislación vixente.

O socialista Abel Losada | Fonte: Europa Press

En concreto, os socialistas galegos rexistraron no Parlamento galego unha proposición de lei de modificación da lei do sector eléctrico (de 2013) para suprimir os artigos 16.4 e 17.6 e modificar o precepto 17.7.

Estes son os puntos que, segundo explicou o deputado Abel Losada, "permiten trasladar aos consumidores os impostos ambientais".

Losada denunciou, en rolda de prensa, que esta lexislación é "discriminatoria" e "claramente prexudica aos consumidores das zonas produtoras" e excedentarias en enerxía eléctrica, como é o caso de Galicia.

Neste sentido, tratou de evidenciar a "inxustiza flagrante" que supón que o consumidor galego pague a enerxía "en diñeiro e en saúde e calidade de vida". "É intolerable", incidiu.

ENTRE 40 E 45 MILLÓNS

Ao cifrarse o canon eólico nuns 23 millóns de euros, e outros dous impostos ambientais -por auga embalsada e contaminación atmosférica- en aproximadamente outros 20 millóns, o socialista cuantificou entre 40 e 45 millóns o impacto desta medida.

Para o parlamentario, de feito, é unha "absoluta perversión" a que se produciu, desde o principio de "quen contamina paga", ata o de "quen consome págalle a quen contamina".

Neste contexto, lembrou a iniciativa presentada a semana pasada polo portavoz do PSdeG na Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga, "de impulso político", e expuxo que coa proposición de lei o seu grupo pretende ir "máis aló", nun "sinal de acción política contra o Goberno de España".

FEIJÓO, "CÓMPLICE"

"Algo que tería que facer Feijóo", chamou a atención, despois de acusar de "debilidade política" ao titular da Xunta, e afirmar que foi "un cómplice" da política eléctrica do Goberno do PP en Madrid.

Así, Losada lembrou a supresión do concurso eólico do bipartito e a posta en marcha doutro "que fracasou", no marco da "paralización das renovables".

Devandito isto, incidiu en que Feijóo "ten que exercer o autogoberno" e esperou que os populares apoien que esta proposta se traslade ao Congreso dos Deputados.

Considerou, en suma, que a defensa do medio ambiente e dos consumidores debe ser algo "irrenunciable", e remarcou que a súa iniciativa pode servir para ir "adecuando os prezos da enerxía eléctrica".