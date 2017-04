A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, avanzou que a Xunta ten "moi boas expectativas" en xeral en conta ao incremento de viaxeiros en Semana Santa, e concretou que no Camiño os peregrinos que cheguen a Santiago poderían subir "entre o catro e cinco por cento".

Peregrinos do Camiño de Santiago (A Coruña) | Fonte: Europa Press

Castro asegurou que, do mesmo xeito que nos últimos anos, tamén en 2017 producirase un incremento dos peregrinos que fan o Camiño e que chegan á capital galega en Semana Santa.

Con todo, nun acto con alcaldes de concellos do Camiño Francés, Castro subliñou que ao Executivo autonómico non só lle preocupan as cifras cuantitativas, senón tamén a perspectiva "cualitativa".

A modo de exemplo, a directora de Turismo de Galicia aludiu ao convenio de colaboración subscrito este martes con alcaldes dos concellos do Camiño Francés.

Cunha dotación dun millón de euros, ese convenio ten un carácter plurianual --2017-2018-2019-- e aspira a manter o Camiño Francés "en condicións óptimas", dotando de "valor e calidade" á peregrinación.