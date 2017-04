CHMS e Deputación de Ourense destinan 100.000 euros á substitución do paso sobre o río Gorgua en Padrenda

O Ministerio de Agricultura, a través da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), rubricou coa Deputación de Ourense un convenio para a realización dos traballos de substitución do actual paso sobre o río Gorgua no núcleo da Granxa, no municipio de Padrenda, no que se investirán 100.000 euros.

CHMS Deputación de Ourense | Fonte: Europa Press

Na firma, este martes, participou o presidente da CHMS, Francisco Marín, o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e o alcalde do municipio, Manuel Pérez.

O obxecto do proxecto é a substitución dunha obra de paso que mellore a permeabilidade lonxitudinal da canle, tanto hidráulica como á fauna presente, eliminando ao mesmo tempo o risco do uso do viario.

O paso existente está constituído por un encofrado circular de chapa metálica dun metro de diámetro, que presenta un estado de "ruína parcial con importantes deformacións e roturas". Estes danos na obra de paso son consecuencia das crecidas do río nos últimos anos.

A obra de paso proxectada, de 6 metros de luz libre, 4 metros de gálibo e 10 metros de lonxitude, ten 30 veces máis sección que o tubo actual e foi dimensionada para un caudal de avenida de período de retorno de 500 anos.

O prazo de execución das actuacións estímase en tres meses. O investimento supera os 100.000 euros e será sufragada ao 50% polo Ministerio, a través da CHMS, e pola Deputación de Ourense. Pola súa banda, o Concello de Padrenda porá a disposición os terreos necesarios para levar a cabo as obras.