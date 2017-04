O escritor galego Celso Castro regresa con nova novela, 'Sylvia' (Destino), unha breve historia sobre un amor entre un mozo adolescente e un poeta maior que el, na que o autor retrata a "procura de anestesia" nas relacións amorosas.

O escritor Celso Castro, autor de 'Sylvia' | Fonte: Europa Press

"Aínda que o narrador sexa o mozo, Sylvia é en realidade a protagonista: ela representa a procura dun Deus, da felicidade, dunha anestesia e mesmo dun coitelo", explicou nunha entrevista con Europa Press o autor galego.

De novo a elección dun adolescente -17 anos neste caso- marca o ton do libro de Castro, quen defende esta proposta. "O amor a esa idade é moi forte, porque non estás preparado para iso. Eses personaxes interésanme máis polo que abren, porque teñen o mundo ante eles e moitas máis posibilidades de vida", sinalou.

O escritor non cre que falar sobre este mundo próximo ao xuvenil -"é máis complicado escribir sobre esta idade que sobre calquera outra"-, condicione ao seu público lector, ao entender que para calquera espectro de idade é "moi fácil situarse no mundo do protagonista". Castro reiterou a importancia de non ofrecer "moralexas" ou unha linguaxe demasiada pegado á actualidade.

"Coido moito a linguaxe, non é de adolescentes de agora con algunhas expresións do día que son un horror, senón que me fixo por exemplo nos poemas en prosa de Baudelaire", aseverou. Do mesmo xeito que en anteriores novelas, Castro volve apostar por unha escritura caracterizada pola ausencia de maiúsculas.

En calquera caso, esa relación amorosa serve para contextualizar a situación dun mozo que desde moi cedo ten que afrontar a dolorosa morte do seu pai, as súas carencias afectivas ou a súa conflitiva relación coas drogas.

LUZ E CHOIVA NA CORUÑA

"Cando tes unha sensibilidade de moza, sempre vaiche a acompañar, sexa a idade que sexa. Proust, que tiña unha sensibilidade disparada, fala ao comezo de 'Un amor de Swann' do bico de boas noites que non lle dá a súa nai, por exemplo", comentou con humor. Castro tamén recoñeceu que podería haber "outra novela" na vida do poeta Sylvia, de quen unicamente se coñece a través de escenas vividas e imaxinadas polo protagonista.

A Coruña serve de pano de fondo unha vez máis -o autor adiantou que xa ten outra novela preparada ambientada nesta cidade-, posto que achega á historia o ton melancólico que pretende transmitir. "A choiva, a luz... aquí cheas de días son grises e desapracibles", aseverou Castro, para quen 'Sylvia' é unha novela "que esixe moito e saca cousas dun ata facerlle chorar".

A NOVELA E AS REDES SOCIAIS

Preguntado sobre o futuro da novela, Castro mostrouse pesimista, xa que por unha banda ve que "todo o está devorando a novela negra" e, polo outro, desapareceu un tipo de literatura "pegada á realidade" debido a que foi substituída por programas de televisión estilo "docu-drama".

As redes sociais -"impensable" que sexan usadas por algún dos seus protagonistas, a pesar da súa mocidade- tamén son vistos polo escritor como "un grave problema literario". "Cando estás nas redes, deixas de existir, abstraen moito á xente e ao final todo o mundo acaba falando bobadas", concluíu.