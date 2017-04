Ferido un operario con queimaduras durante uns traballos de rehabilitación nun edificio en Pontevedra

Un operario resultou ferido nun accidente laboral rexistrado este martes ao sufrir queimaduras por cloro no seu corpo cando realizaba traballos de rehabilitación nun edificio en Pontevedra.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, un traballador autónomo sufriu un accidente na mañá deste martes mentres facía traballos nun edificio en rehabilitación preto da Rúa Barcelos, na cidade de Pontevedra.

O home sufriu queimaduras por cloro na cara e no seu corpo, segundo indicaron os servizos sanitarios ao CAE 112 Galicia. Tras recibir o aviso, sobre as 11,30 horas, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias informou os axentes da Policía Nacional, Local e aos efectivos de Protección Civil.