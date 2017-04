Un choque frontal de dous vehículos sáldase con seis persoas feridas en Redondela (Pontevedra)

Seis persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado este martes ao chocar dous vehículos de maneira frontal no termo municipal de Redondela (Pontevedra).

O sinistro tivo lugar sobre as 12,15 horas cando os vehículos implicados circulaban á altura do número 48 do Camiño do Campiño, en Redondela.

Tras o aviso do persoal sanitario, o Centro de Atención ás Emerxencias de Galicia informou á Garda Civil de Tráfico, Policía Local e aos efectivos do Servizo de Emerxencias de Redondela.

Por outra banda, á mesma hora, un particular alertou ao 112 Galicia doutro accidente debido a un choque entre unha furgoneta e un turismo na PO-841, á altura do tanatorio da localidade da Estrada (Pontevedra).

O alertante que chamou ao CAE 112 Galicia para pedir axuda indicou que o ocupante do vehículo non estaba atrapado, pero non se podían abrir as portas para evacuar ao ferido.

Por iso pasouse aviso a Urxencias Sanitarias, á Garda Civil de Tráfico, Bombeiros do Deza e aos efectivos do GES da Estrada. A intervención do persoal do servizo de mantemento da estrada tamén foi requirida polo 112 Galicia.