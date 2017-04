Fomento insiste en que o AVE chegará a Ourense en 2019

O ferrocarril de Alta Velocidade (AVE) chegará en 2019 a Ourense, o seu primeiro destino en Galicia, despois de que a finais de 2018 alcance Pedralba, localidade zamorana da zona de Sanabria, segundo ratificou o Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Ponte do AVE sobre o ría Ulla | Fonte: EP

O avance do AVE cara a Galicia, dixo, será posible grazas ao desbloqueo de ata 17 contratos de construción da liña, nos que xurdiran distintos problemas e que tiñan paralizas as obras no trazado comprendido entre a capital zamorana e o límite coa Comunidade galega.

"Trátase dun tramo que sufriu distraccións técnicas pero que agora está nun alto ritmo de execución", subliñou o ministro tras visitar obras do AVE ao seu paso pola provincia de Zamora.

O ministro confirmou ademais que se mantén o proxecto de levantar unha estación AVE en Otero de Sanabria, que estará lista dentro dos prazos previstos. De la Serna ratificou que o AVE a Galicia constitúe unha infraestrutura "prioritaria para o Goberno de Mariano Rajoy", tal como ao seu xuízo demostra que este corredor conte cunha asignación de investimento de 689 millóns de euros nos Orzamentos de 2017.

UN DOS TRAMOS MÁIS COMPLEXOS

En concreto, o ministro comprobou o avance das obras entre as localidades zamoranas de Pedralba e Padornelo, na comarca de Sanabria, un dos tramos máis complexos tecnicamente debido á existencia de varios túneles e viadutos cunha orografía complicada.

O titular de Fomento constatou, dixo, o bo avance da estrutura tras superar e desbloquear ata 17 obras de construción, o que, segundo asegura, permítelles "garantir os prazos" de execución anunciados pola súa antecesora no cargo, Ana Pastor.

Así, confirmou a chegada da Alta Velocidade a Ourense a finais de 2019, e en 2018 completarase a parte correspondente a Zamora, aínda que "se vai a seguir traballando para poder montar dobre vía, de acordo con análise de capacidade de Adif para asegurar demanda a longo prazo".