Unha colisión por alcance sáldase cunha persoa ferida en Padrón (A Coruña)

Unha muller resultou ferida nunha colisión por alcance entre tres turismos rexistrada na mañá deste martes na localidade coruñesa de Padrón.

Segundo informou o 112 Galicia, o accidente ocorreu ao paso do termo municipal de Padrón, na N-550, xunto ao Xardín Botánico. Aínda que os servizos sanitarios foron alertados polo servizo de emerxencias, a mesma implicada rexeitou a asistencia sanitaria e desprazouse polos seus medios ata o centro de saúde da localidade.

Tras recibir o aviso dun particular, sobre as 10,00 horas deste martes, o 112 Galicia informou os axentes de Tráfico, Policía Local e aos efectivos do GES de Padrón.

Por outra banda, media hora antes, sobre as 9,30 horas, persoal sanitario informou ao 112 Galicia dun atropelo na mesma localidade coruñesa, á altura do número 14 da Avenida Compostela.

Tras recibir o aviso, por parte do 112 Galicia requiriuse a intervención da Policía Local e do GES da localidade.