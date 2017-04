Feridas dúas persoas nun accidente tras chocar o seu vehículo contra un noiro en Vilariño de Conso (Ourense)

Dúas persoas resultaron feridas este martes nun accidente ocorrido ao chocar o coche no que viaxaban contra un noiro no termo municipal de Vilariño de Conso (Ourense).

O sinistro tivo lugar sobre as 11,00 horas deste martes na estrada que une as localidades de Conso e A Gudiña, segundo informou o CAE 112 Galicia.

A persoa que alertou ao servizo de emerxencias do accidente indicou que os dous ocupantes atopábanse no interior do turismo, aínda que non estaban atrapados.

Tras o aviso, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 puxo os feitos en coñecemento dos técnicos sanitarios, Garda Civil de Tráfico, GES da Gudiña e de Protección Civil da localidade.