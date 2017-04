Sindicatos avisan de que impugnarán os servizos mínimos que violen o dereito de folga do sector de limpeza en Lugo

Os sindicatos CIG, UXT e Comisións Obreiras confirmaron este martes que o sector da limpeza de Lugo empezará o próximo 18 de abril unha folga indefinida e avanzaron que impugnarán todos os decretos de servizos mínimos que poñan trabas ao dereito á folga das 2.000 traballadoras.

Nunha rolda de prensa no edificio sindical de Lugo, o tres centrais expuxeron que as traballadoras decidiron retomar a convocatoria de folga despois de que a patronal rexeitase a proposta da mediación para resolver a negociación do convenio colectivo.

Con todo, no apartado empresarial, o 70 por cento da mesa, representado por Aspel situouse en contra da proposta, a pesar de que a Asociación Provincial da Limpeza asinou a favor do acordo, que aceptaba tamén a parte sindical.

A representante da federación de servizos de CIG en Lugo, Carmen Antas, recomendou ao goberno local non cometer os mesmos erros que durante a folga do lixo de Urbaser fai tres anos e alertou de que impugnarán e recorrerán calquera decreto que poña trabas á folga.

Ademais, Antas avanzou que hai empresas que pretenden establecer servizos mínimos do cento por cento, como é o caso da adxudicataria da limpeza dos centros deportivos do Concello de Lugo. A sindicalista concedeu que sexa así nos centros sanitarios.

As grandes multinacionais que compoñen Aspel negáronse a asumir un incremento do 0,5 por cento en 2016 a partir de xullo, a pesar de supor unha cantidade de 62 euros ao ano por traballadora a tempo completo. Segundo a súa formulación, a subida debía ser de cero euros en 2015 e 2016 e un 0,75 en 2017 e 2018.

Os sindicatos advertiron de que o conflito estará na rúa ata que os salarios das traballadoras da limpeza de Lugo equipárense aos de Ourense nun prazo de dous anos.

Así mesmo, aproveitaron para cargar contra as grandes multinacionais do sector por bloquear a aprobación do convenio e sinalaron que "faremos o posible para que estas empresas paguen coas consecuencias da folga".